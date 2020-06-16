В Свердловской области ввели заем для предпринимателей под 2,75% годовых

"Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства начал прием заявок на новый антикризисный заем "Новый старт". Предприниматели могут получить деньги под половину размера ключевой ставки Центробанка РФ на момент подписания договора. На 16 июня ставка по "Новому старту" - 2,75% годовых", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) запустил новый заем под 2,75% годовых для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса, сообщает департамент информационной политики региона во вторник.

По словам регионального министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, приведенным в сообщении, заемщик "Нового старта" может получить от 100 до 500 тысяч рублей на срок от трех до 24 месяцев. Деньги можно направить на оплату аренды, выплату зарплаты и пополнение оборотных средств, уточнила министр. Также новый вид займа предполагает льготный период до шести месяцев, в течение которого проценты за пользование займом не начисляются и платежи в счет погашения основного долга не производятся.

"Заем рассчитан преимущественно на организации розничной торговли и предприятия сферы услуг, которые пострадали в период ограничительных мер, принимаемых с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции, и которые нуждаются сейчас в быстрых денежных ресурсах для пополнения оборотных средств. Но на его получение вправе претендовать и иные категории малых и средних предприятий", - цитируют в департаменте информполитики директора свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева.

С момента ввода ограничений СОФПП также разработал заем "Антикризисный", который действует с конца марта. Такой заем был выдан 141 раз на сумму 39 миллионов рублей.

По данным оперштаба, в регионе зарегистрировано 9 789 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 4 469 пациентов, 54 человека умерли.