Два гектара леса загрязнены в результате разлива нефтепродуктов в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Два гектара леса оказались загрязнены в результате разлива нефтепродуктов в Сосьвинском городском округе Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры во вторник.

"Разлив произошел в охранной зоне нефтепровода. По предварительной оценке, два гектара лесных насаждений загрязнены, а также зафиксирована пропитка земли нефтепродуктами на несколько сантиметров", - сказали в ведомстве.

По данным АО "Транснефть-Сибирь", 15 июня автоматизированной системой контроля параметров работы АО "Транснефть-Сибирь" было зафиксировано изменение внутритрубного давления на участке магистрального нефтепровода Сургут - Полоцк. В ходе обследования сотрудники предприятия обнаружили выход нефти, общий объем составил 8,6 кубометра.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области журналистам ранее сообщили, что для установки обстоятельств происшествия на место выехал городской прокурор Серова Алексей Рубан. Кроме того, выяснение обстоятельств и ликвидацию последствий разлива нефти на территории Сосьвинского городского округа взял под контроль глава региона Евгений Куйвашев. По его поручению на место выехали управляющий Северным округом Евгений Преин и глава Сосьвы Геннадий Макаров. Также в городской округ выехали специалисты МЧС.