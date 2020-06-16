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Оба водителя были пьяны во время ДТП под Курганом, где погибли семь человек

17 мая на 15-м километре автодороги Куртамыш - Прорывное столкнулись Renault Logan и ВАЗ-2114
На месте происшествия, 17 мая 2020 года Отделение пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области
Описание
На месте происшествия, 17 мая 2020 года
© Отделение пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области

ТАСС, 16 июня. Экспертиза показала, что оба водителя легковых автомобилей, в результате столкновения которых 17 мая в Курганской области погибли семь человек, в том числе трое детей, находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили журналистам в УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла вечером 17 мая на 15-м километре автодороги Куртамыш - Прорывное. Столкнулись автомобили Renault Logan и ВАЗ-2114. В результате погибли оба водителя, на месте скончались пассажиры автомобиля ВАЗ (мужчина 1977 года рождения и женщина 1997 года рождения). Еще двое несовершеннолетних умерли в автомобиле скорой помощи при доставлении в районную больницу, одна девочка была госпитализирована, но впоследствии скончалась.

"По результатам судебно-медицинской экспертизы стало известно, что оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения. У водителя автомобиля ВАЗ установлена средняя степень опьянения, у водителя Renault - сильное опьянение", - говорится в сообщении.

В УГИБДД добавили, что дети перевозились с нарушением установленных правил. "Трехлетний мальчик находился на переднем пассажирском сиденье на руках у матери, шестилетняя девочка располагалась по центру на заднем пассажирском сиденье, справа от нее в детском автокресле сидела двухлетняя сестренка. Ремни безопасности пассажирами не применялись, детское удерживающее устройство не было закреплено соответствующим образом в автомобиле", - уточнили в управлении.

По данным ведомства, у следствия есть основания полагать, что именно водитель автомобиля Renault Logan, нарушая правила дорожного движения, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

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