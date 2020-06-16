Акция "Время карьеры" УрФУ получила президентский грант в размере более 15 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Всероссийская акция "Время карьеры" Уральского федерального университета (УрФУ) получила поддержку Фонда президентских грантов. На проведение профориентационных мероприятий вуз получил более 15 млн рублей, сообщили в пресс-службе вуза.

Студенты Уральского федерального университета в июле прошлого года на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложили поднять до всероссийского масштаба университетскую акцию "Ночь карьеры", где на одной площадке собирались студенты и выпускники вузов, работодатели, эксперты, кадровые агентства и образовательные учреждения. Путин поддержал это предложение, по итогам встречи было дано поручение рассмотреть вопрос о проведении с 2020 года всероссийского мероприятия для студентов, которое помогало бы им в трудоустройстве.

"Полученный грант будет направлен на проведение акции "Время карьеры" осенью 2020 года: организацию серии обучающих и профориентационных мероприятий, конкурсных отборов и экспресс-собеседований для личного знакомства студентов с компаниями-работодателями. Размер поддержки - 15 345 801 рублей", - говорится в сообщении вуза.

В мае УрФУ провел онлайн-марафон "Время карьеры", который шел десять часов и собрал более 500 тыс. просмотров от студентов и недавних выпускников вузов. Всероссийская акция в обновленном формате пройдет в ноябре в 30 городах страны, среди которых Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Томск, Красноярск и Нижний Новгород. Организаторы ожидают, что акция соберет 200 компаний-работодателей и около 60 тыс. студентов.

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".