В Челябинской области восстановили движение на перекрытой из-за ДТП трассе

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Легковые автомобили, попавшие в массовое ДТП на федеральной трассе в Челябинской области и застопорившие движение транспорта, эвакуировали с места происшествия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог "Южный Урал".

"На трассе М5 "Урал" проезд по мосту через реку Сильга восстановлен по ранее утвержденной временной схеме. Перерыв движения составил четыре часа 30 минут. Легковые автомобили эвакуированы. Буксировка грузовой машины будет произведена хозяином в течение суток", - сказали в пресс-службе.

Ранее со ссылкой на пресс-службу Управления федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" сообщалось, что автотрасса М5 "Урал" в Челябинской области заблокирована из-за произошедшего столкновения грузовика и четырех легковых машин. По их данным, два человека погибли, трое пострадали. По данным областной ГИБДД, авария произошла с участием двух грузовиков и четырех легковых автомобилей, погибли двое, четверо ранены.

Трасса М5 "Урал" - автомобильная дорога федерального значения. Проходит через территории Московской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской и Челябинской областей.