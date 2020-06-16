Грозы и дожди ожидаются в регионах УрФО до конца недели

ТАСС, 16 июня. Дожди и грозы пройдут в регионах Уральского федерального округа (УрФО) с 17 по 19 июня. В Свердловской области в пятницу ожидаются заморозки, сообщили в региональных гидрометцентрах и пресс-службах ГУ МЧС по региону.

"По данным синоптиков, завтра, 17 июня, местами в Свердловской области ожидаются сильный ветер с порывами до 18 м/с, грозы и дожди", - сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС. В сообщении Уральского гидрометцентра уточняется, что температура воздуха днем в регионе составит 25 градусов выше нуля. А уже 19 июня ночью будут заморозки до минус одного, пройдут кратковременные дожди.

По данным курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 17 по 19 июня в регионе ожидаются переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем поднимется выше плюс 15 градусов. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение на 17-18 июня: в большинстве районов Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. По прогнозам, в эти дни в регионе максимальная дневная температура воздуха составит до 29 градусов тепла, возможны грозы.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области 17 июня ожидаются кратковременный дождь, местами грозы с порывами ветра 17 м/с. Ночью 18 июня возможно похолодание, до конца недели в регионе ожидаются дожди. В Ямало-Ненецком автономном округе дожди ожидаются до 19 июня, температура воздуха днем не будет превышать 15 градусов тепла.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в Югре 17-19 июня ожидаются дождь, гроза и порывистый ветер. Температура ночью плюс 10-15 градусов, днем до плюс 17-24 градусов.