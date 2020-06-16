Первая совместная тренировка парадных расчетов и техники прошла в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Первая совместная ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военной и исторической техники состоялась на главной площади Екатеринбурга. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"В ходе тренировки по главной площади уральской столицы в парадном строю проехало более 100 единиц современной и исторической военной техники ЦВО. Возглавил парадную механизированную колонну легендарный танк Т-34. В составе парадных групп впервые проехали самоходные артиллерийские установки "Малка", танки с газотурбинным двигателем Т-80, а также Т-72Б3М. Торжественным маршем прошло около 20 парадных расчетов: рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен Великой Отечественной войны, а также сводный женский взвод почетного караула, впервые принимающий участие в параде Победы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что музыкальное сопровождение осуществлял сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона, который исполнил около 30 встречных и парадных маршей. "Кроме того, в парадном строю прошли расчеты управления штаба и авиационного объединения ЦВО, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений и единственный парадный расчет военной полиции за Уралом. Строевым шагом прошли сотрудники ФСИН, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы и сводный батальон Всероссийского патриотического общественного движения "Юнармия", - уточнили в округе.

В ЦВО отметили, что перед началом тренировки мобильные расчеты войск радиационной химической и биологической защиты ЦВО провели специальную обработку площади 1905 года, продезинфицировали места построения и линию прохождения парадных расчетов.

1 июня командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что на территории округа 24 июня пройдут три парада в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре и более пятидесяти торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.