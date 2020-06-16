Коммунальная авария оставила без воды 62 тыс. жителей Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Коммунальная авария на водоводе в среду вечером в жаркую погоду оставила без водоснабжения 62 тыс. жителей города Коркино и поселка Роза в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-центром областной прокуратуры.

Во вторник Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение на 17-18 июня: в большинстве районов Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс горимости по региональной шкале). По прогнозам, в эти дни в регионе максимальная дневная температура воздуха составит до 29 градусов тепла.

"Прокуратурой области организована проверка по факту коммунальной аварии, произошедшей 16 июня, вследствие которой прекращено водоснабжение для 62 тысяч жителей города Коркино и поселка Роза", - говорится в сообщении.

Уточняется, что органами местного самоуправления организован подвоз воды населению. Ситуация находится на контроле прокуратуры.