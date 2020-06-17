В Челябинской области возбудили дело после массового ДТП, в котором погибли два человека

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Полиция в Катав-Ивановском районе Челябинской области возбудила уголовное дело после произошедшего накануне столкновения шести автомобилей на федеральной автотрассе, в результате которого два человека погибли, еще четверо были ранены. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-центром прокуратуры региона.

По данным областной ГИБДД, авария произошла 16 июня в Катав-Ивановском районе на трассе М5 "Урал" с участием двух грузовиков и четырех легковых автомобилей.