Ставки по ипотеке в Свердловской области в апреле снизились до исторического минимума

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в Свердловской области в апреле 2020 году снизилась до 8,7% годовых, в апреле прошлого года этот показатель составил 10,5%. Такая ставка является историческим минимумом, говорится в распространенном в среду сообщении отдела по связям с общественностью Уральского главного управления Банка России.

"В Свердловской области ставки по ипотеке снизились до исторического минимума. Вслед за снижением ключевой ставки Банка России продолжается снижение ставок по ИЖК. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях в апреле в Свердловской области составила рекордные 8,7% годовых (в апреле 2019 года - 10,5%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за январь-апрель 2020 года жителям Свердловской области предоставлено почти 14,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму свыше 31 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество выданных кредитов выросло на 9%, а объем - более чем на 18%. Совокупная задолженность по ипотечным кредитам превысила на 1 мая 2020 года 251 млрд рублей.

"В апреле 2020 года по сравнению с мартом наблюдалось снижение объемов выдачи ипотечных кредитов, которое было вызвано влиянием на экономику пандемии коронавируса. С одной стороны, граждане в условиях неопределенности в меньшей степени были готовы вступать в долгосрочные кредитные отношения. С другой стороны, банки усилили требования к потенциальным заемщикам. Также на процесс оформления кредитов повлияли ограничения на перемещения и удаленные форматы работы банков и госструктур. Но уже по данным мая мы увидим восстановление спроса на ипотеку. В том числе и в связи с программой льготного ипотечного кредитования под 6,5%", - приводятся в сообщении слова начальника Уральского ГУ Банка России Рустэма Марданова.

По данным управления, на 10 июня 2020 года Свердловская область занимает шестое место среди регионов России по количеству выданных кредитов по программе льготной ипотеки на приобретение жилья в новостройках под 6,5%. Из 6 тыс. поступивших заявок более 4 тыс. уже одобрены. Выдано почти 1 400 кредитов на сумму 2,9 млрд рублей.