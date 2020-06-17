Экспорт свердловских предприятий снизился на четверть в период пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Объемы экспорта предприятий Свердловской области за апрель и май 2020 года сократились приблизительно на четверть. При этом подобная тенденция будет наблюдаться как минимум до сентября, сообщил ТАСС президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин в среду.
"За апрель [объемы экспорта] упали на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За май еще не все цифры собраны, все-таки есть некая инертность отчетности. Но нужно ориентироваться на 25%, возможно, на 27%", - сказал он.
Главными причинами снижения объемов Беседин назвал прекращение "живых" переговоров предпринимателей, так как с частью контрагентов онлайн-форма переговоров не дает нужного результата. Второй момент, по его мнению, это общемировой спад экономики на фоне коронавируса, потери бюджета как компаний, так и целых стран. "Сейчас идет перераспределение очень уменьшившегося ресурса на ранее запланированные покупки. Поэтому часть продукции, часть услуг будет просто отсечена и перенесена. Я исхожу из того, что до сентября примерно будет сохраняться подобная тенденция по сокращенному объему экспорта относительно прошлого года", - отметил Беседин. По его прогнозам, такое отставание как минимум до сентября будет составлять 25-30%.
По данным оперативного штаба региона на 16 июня, всего в Свердловской области зарегистрировано 9 789 случаев новой коронавирусной инфекции, выписано 4 469 пациентов. Всего уральские врачи вылечили 4 469 пациентов, 54 умерли.