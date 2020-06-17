Экспорт свердловских предприятий снизился на четверть в период пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Объемы экспорта предприятий Свердловской области за апрель и май 2020 года сократились приблизительно на четверть. При этом подобная тенденция будет наблюдаться как минимум до сентября, сообщил ТАСС президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин в среду.

"За апрель [объемы экспорта] упали на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За май еще не все цифры собраны, все-таки есть некая инертность отчетности. Но нужно ориентироваться на 25%, возможно, на 27%", - сказал он.