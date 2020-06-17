Спасенного в Челябинской области лебедя-шипуна перевезут в городской парк в Уфе

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Комиссия при правительстве Челябинской области приняла решение передать уфимскому саду культуры и отдыха краснокнижного лебедя-шипуна, спасенного осенью прошлого года зоозащитниками и обитающего в приюте для животных. Об этом в среду журналистам сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

"Процедура передачи лебедя новым опекунам была оформлена приказом Министерства [экологии Челябинской области] в соответствии с решением комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам при правительстве Челябинской области. Птица с травмированным крылом станет питомцем в саду культуры и отдыха имени Аксакова в Уфе. Лебедь-шипун обретет новый дом в парке, где будет находиться в естественной среде обитания, на большом озере", - отметил Безруков.

По его словам, осенью прошлого года в деревне Малая Ультрякова Аргаяшского района Челябинской области местный житель нашел птицу у себя в огороде. У лебедя было повреждено крыло, и он не мог взлететь. Птицу забрали специалисты областного министерства экологии и разместили в приюте фонда "Спаси меня".

Лебеди-шипуны - самый крупный вид среди лебедей и среди всего отряда гусеобразных. Их отличительной особенностью является черный нарост на лбу сверху основания клюва. Свое название птицы получили из-за громких шипящих звуков, которые они издают, обороняясь от хищников и от других птиц при защите своей гнездовой территории.