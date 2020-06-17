Фестиваль Stenograffia в Екатеринбурге может не состояться из-за отсутствия финансирования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Фестиваль уличного искусства Stenograffia, который на протяжении 10 лет ежегодно проводится в Екатеринбурге, остался без финансирования администрации Екатеринбурга. В связи с этим фестиваль может не состояться или перенестись на неопределенный срок, сообщила в среду журналистам руководитель волонтерского движения, продюсер проектов в сфере искусства и социальных коммуникаций фестиваля Анна Клец.

"Был опубликован протокол от администрации города о том, что проведение фестиваля будет без поддержки администрации. Все 10 лет мы сотрудничали вместе, <…> и поддержка администрации покрывала расходы фестиваля, и частично мы находили партнеров. Этот год отличается от остальных тем, что сложно найти партнеров, и мы рассчитывали проводить фестиваль за те ресурсы, которые выделяются администрацией города, плюс свои ресурсы. Но на данный момент мы находимся в ситуации, что проведение фестиваля без финансовой поддержки невозможно", - сказала Клец.

Она пояснила ТАСС, что проведение Stenograffia было запланировано на начало июля, но теперь фестиваль "поставлен на стоп". Команде Stenograffia необходимо найти партнеров, которые обеспечат фестиваль финансированием, но, по мнению Клец, на это может потребоваться больше года. "Это достаточно дорогой проект, и мы делаем амбициозные проекты, которые выводят Екатеринбург на мировой уровень. Это требует вложений", - уточнила ТАСС Клец.

По ее словам, в Екатеринбурге может состояться фестиваль уличного искусства, но уже с другими организаторами и проектами.

Как пояснили журналистам в пресс-службе администрации Екатеринбурга, на организацию фестиваля уличного искусства в 2020 году из бюджета выделено 1,5 млн рублей, но эта сумма будет направлена не на реализацию Stenograffia. "Накануне, согласно 44 Федеральному закону, был проведен конкурс на проведение фестиваля, в котором приняли участие две компании: екатеринбургское агентство "Стритарт" и московская компания "Коннект". По большинству показателей победителем конкурса стала компания "Коннект", - уточнили в пресс-службе. Новый фестиваль будет проходить с 3 июля по 3 августа 2020 года, основной темой станет 75-летие Победы.

Сооснователь и идеолог фестиваля Андрей Колоколов объяснил журналистам, что Stenograffia не стала победителем конкурса, потому что "не прошла по критерию количества муниципальных контрактов".

О фестивале

Stenograffia - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга. Фестиваль начал работу в 2010 году. По оценке экспертов, он влияет на развитие российского уличного искусства и является площадкой для реализации молодых художников и демонстрации талантов мастеров стрит-арта. Мероприятие всероссийского масштаба завоевало звание лучшего проекта в области социальных коммуникаций и благотворительности на всероссийском конкурсе "Серебряный лучник".