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Пандемия коронавируса нового типа

Жители Свердловской области смогут бесплатно пройти тестирование на антитела с 23 июня

Для прохождения теста необходимо заполнить анкету на сайте управления Роспотребнадзора по региону, после чего методом случайной выборки будут определены люди, которым сделают анализ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Бесплатное тестирование жителей Свердловской области на антитела к новой коронавирусной инфекции начнется с 23 июня. Подать заявку на прохождение процедуры сможет любой желающий, сообщили в оперативном штабе региона.

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"Роспотребнадзор запускает в Свердловской области пилотный проект по тестированию жителей региона на антитела к COVID-19. Заявиться на прохождение анализа смогут представители всех возрастных групп вне зависимости от того, перенесли они болезнь или нет. <…> Тестирования предполагается начать с 23 июня", - говорится в сообщении с уточнением, что исследование будет проходить бесплатно.

В оперштабе уточнили, что для прохождения теста необходимо заполнить анкету на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области. "Данные попадут в базу, составленную с разбивкой по возрастным категориям. После чего методом случайной выборки будут определены люди, которым сделают анализ", - отметили в штабе, добавив, что на тестирование людей пригласят по телефону.

По данным регионального оперативного штаба, на территории Свердловской области зафиксировано 10 016 случаев новой коронавирусной инфекции. За все время пандемии врачи вылечили 4 657 пациентов, умерли 57 человек.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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