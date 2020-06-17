В Челябинской области устранили коммунальную аварию, оставившую без воды 62 тыс. жителей

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Коммунальщики в Челябинской области завершили ремонтно-восстановительные работы на подстанции, из-за поломки которой днем ранее без водоснабжения остались 62 тыс. жителей города Коркино и поселка Роза. Об этом ТАСС сообщили в среду в администрации Коркинского муниципального района.

"К 16:00 (14:00 мск) все аварийно-восстановительные работы полностью завершены, сейчас идет заполнение водой резервуаров Коркино и Розы", - сказала собеседница агентства.

По данным администрации Коркинского муниципального района, вода в домах жителей появится в ближайшее время.