Обнаруженное в ЯНАО лежбище моржей стало самым крупным в Карском море за всю историю

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Лежбище моржей, обнаруженное в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) осенью 2019 года, стало самым многочисленным в Карском море за всю историю изучения этого вида. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие".

В октябре 2019 года ученые обнаружили на северо-западном берегу полуострова Ямал более тысячи особей моржей. Ранее считалось, что в этом районе возможны лишь единичные и кратковременные выходы моржей, без постоянных лежбищ.

"Совместные работы Научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" и Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН (Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук - прим. ТАСС) показали необходимость продолжения специальных исследований моржей Ямала. Крупное лежбище, впервые возникшее в 2019 году на северо-западном берегу Ямала, оказалось самым многочисленным в Карском море за всю историю изучения этого вида", - говорится в сообщении.

В центре выяснили, что на месте, где обнаружили лежбище моржей, в VI-VIII веках нашей эры была стоянка людей. По мнению археологов, моржей добывали на берегу. "Получается, в те далекие времена здесь уже формировалось лежбище. А значит, моржи вернулись в места знакомые им уже как минимум полтора тысячелетия", - уточнили в центре.

Ученые считают, что это большое скопление крупных морских млекопитающих представляет собой ценность как уникальная лаборатория под открытым небом. У биологов появилась возможность наблюдать современные процессы в морской экосистеме у северо-западного побережья Ямала, в центре которой оказалось большое береговое лежбище моржей.

"Подготовлена программа специальных исследований. Биологи надеются на ее скорейшую реализацию. Ученые уверены: исследования должны быть многолетними, масштабными и комплексными", - добавили в Научно-экспедиционном центре "Морские млекопитающие".