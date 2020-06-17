Свердловский бизнес привлек 6,3 млрд рублей льготных кредитов из федерального бюджета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Предприятия Свердловской области с апреля 2020 года воспользовались льготными кредитами и субсидиями на сумму свыше 6,3 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении департамента информационной политики региона, распространенном в среду.

"Свердловский бизнес привлек из федерального бюджета свыше 6,3 млрд рублей в виде беспроцентных, льготных кредитов и субсидий. Данные меры государственной поддержки введены по инициативе президента РФ Владимира Путина для сохранения рабочих мест на предприятиях малого и среднего бизнеса, работающих в отраслях, наиболее пострадавших из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19", - говорится в сообщении.

По информации министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, в регионе выдано 1 014 беспроцентных кредитов на сумму 2,2 млрд рублей. С 1 июня, по ее словам, начал работать еще один инструмент - льготные кредиты для поддержки занятости под 2% годовых. Банки предоставили клиентам 1 599 кредитов на сумму 2,5 млрд рублей.

В числе востребованных предпринимателями мер поддержки - субсидия, которая выплачивается из федерального бюджета на каждого работника в размере 12 130 рублей, при условии сохранения рабочих мест на уровне не ниже 90%. За апрель начислено субсидий на 124,2 тыс. работников, выплаты составили 1,5 млрд рублей. За май начислены выплаты на 94,8 тысяч работников, выплачено 105,4 млн рублей.