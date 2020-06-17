Епархия назвала "непослушанием" действия схиигумена, якобы захватившего монастырь на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Екатеринбургская епархия считает действия схиигумена Сергия (Романова) "непослушанием священноначалию". Все церковные таинства, которые он совершает, недействительны, говорится в заявлении епархии.

Ранее в среду местные СМИ написали, что запрещенный в служении схиигумен Сергий "захватил" Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери "Спорительница Хлебов", где он является духовником. В полиции заявили, что не нашли подтверждений сообщениям о нарушении общественного порядка в обители.

"В настоящее время схиигумен Сергий оказывает непослушание священноначалию. Считаем необходимым предупредить, что церковные таинства, если таковые будут совершены схиигуменом Сергием (Романовым) в состоянии запрещения в священнослужении, будут являться недействительными и безблагодатными", - говорится в заявлении епархии.

В епархии напомнили, что деятельность схиигумена является предметом рассмотрения епархиального церковного суда, который пока не вынес окончательного решения. "В Екатеринбургской епархии призывают молиться о вразумлении схиигумена Сергия, дабы данное ему время до следующего заседания церковного суда он использовал для исправления и покаяния", - добавляется в документе.

Ситуация в обители

Как убедился корреспондент ТАСС, на службу в монастыре собрались около 100 человек. В их числе были хоккеист Павел Дацюк и юморист Дмитрий Соколов. Многие приехавшие взяли с собой детей.

Выйдя из храма, отец Сергий раздал прибывшим к обители журналистам шоколад и провел их в монастырь, показав свою келью.

"Мы открыты, у нас все мирно. Мы никогда не нарушали канон, молились за весь мир, за всех православных христиан", - заявил Сергий журналистам.