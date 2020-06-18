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75-летие Победы

Артиллеристы провели генеральную тренировку Победного салюта в Екатеринбурге

24 июня запускать фейерверки будут с трех точек, чтобы все жители города смогли увидеть салют, не выходя из дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) провели на полигоне под Екатеринбургом тренировку праздничного салюта в честь Дня Победы, сообщила в четверг пресс-служба округа.

"Расчеты 76-мм противотанковых пушек ЗИС-3 образца 1942 года отработали слаженность и синхронность выстрела, выполнив несколько десятков залпов с интервалом в 30 секунд. Во время праздничного салюта в Екатеринбурге расчеты ЗИС-3 дадут 30 залпов. Также небо над уральской столицей украсит фейерверк из более пятисот салютных изделий", - говорится в сообщении.

В Екатеринбурге 24 июня состоится праздничный салют. Запускать фейерверки будут сразу с трех точек, чтобы все жители города смогли его увидеть в ночном небе, не выходя из дома. Запуск произойдет в микрорайонах Уралмаш, Академический и со стороны стадиона "Динамо" в центре города.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Теги
РоссияСвердловская область75-летие Победы
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