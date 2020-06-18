Поддержка жителей Свердловской области в пандемию потребовала более 7,5 млрд рублей

"В настоящее время общие расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий коронавируса, а также с мерами поддержки экономики, предусмотрены в объеме 7,6 млрд рублей. В том числе расходы областного бюджета составляют 3,2 млрд рублей", - цитирует оперштаб губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Более 7,5 млрд рублей направлено на поддерживающие и стимулирующие выплаты жителям Свердловской области в условиях пандемии коронавируса. Из этой суммы 3,2 млрд рублей - деньги из областного бюджета, сообщили в четверг в оперативном штабе региона.

В регионе уже осуществлены выплаты на 620 тыс. детей в возрасте от трех до 16 лет - это более 90% заявленных. Также 66 тыс. малообеспеченных и многодетных семей получили выплаты из регионального бюджета на сумму более 333 млн рублей.

Более 1 млрд рублей было выделено на пособия по безработице и доплаты к пособию на несовершеннолетних детей. Безработные граждане, которые встали на учет после 1 марта, смогли получить эти выплаты. Также в регионе продолжается поддержка самозанятых. "На получение региональной выплаты в 5 тысяч рублей уже поступило почти 12 тысяч заявлений, сумма выплат превысила 56 млн рублей", - уточнили в оперштабе.

По данным регионального оперативного штаба, на территории Свердловской области зафиксировано 10 016 случаев новой коронавирусной инфекции. За все время пандемии врачи вылечили 4 657 пациентов, умерли 57 человек.