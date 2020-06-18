Медики в Челябинске впервые обнаружили коронавирус у младенца сразу после рождения

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Медики областной клинической больницы № 2 в Челябинске впервые зафиксировали коронавирус у младенца сразу после его рождения. Инфекция могла быть передана внутриутробно, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе областного Минздрава.

"За весь период пандемии в ОКБ-2 родился 51 ребенок. Из них только у одного обнаружен коронавирус. Это новая инфекция и, безусловно, необходимо время, чтобы изучить, каким образом и при каких обстоятельствах она может передаваться от матери к новорожденному. Заражение могло произойти внутриутробно, так как анализы изначально были положительными", - отметили в Минздраве.

В министерстве добавили, что на текущий момент мать и ребенок выздоровели и выписаны из медицинского учреждения.

По данным Минздрава Челябинской области, на утро 18 июня в регионе подтверждены 5 473 случая заражения коронавирусом, что на 172 больше, чем днем ранее. Продолжают лечение 2 457 человек. Всего 2 881 пациент выздоровел и выписан из больниц.