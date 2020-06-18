Производитель "Триазавирина" готов участвовать в его испытаниях против COVID-19 на Урале

15 мая сообщалось, что специалисты из Екатеринбурга не позднее лета этого года приступят к клиническим испытаниям российского противовирусного препарата "Триазавирин" на эффективность в отношении нового коронавируса на базе одной из городских больниц и Уральского медицинского госуниверситета.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. "Завод Медсинтез", который производит противовирусный препарат "Триазавирин", готов присоединиться к испытаниям лекарства в отношении нового коронавируса. Испытания планируется провести в Екатеринбурге, сообщил ТАСС в четверг председатель совета директоров предприятия Александр Петров.

"Да, мы готовы принять участие в любых исследованиях препарата "Триазавирин" - для помощи и накопления всестороннего опыта применения препарата", - сказал Петров.

Он отметил, что специалисты компании завершили набор на третью фазу клинических исследований "Триазавирина" в отношении ОРВИ, готовится отчет и включение нового показания для применения препарата - лечение ОРВИ.

"Триазавирин" - российский противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов. По заявлению разработчиков, он эффективен против 15 видов гриппа. Разработан учеными Уральского федерального университета, Института органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН и Научно-исследовательского института гриппа Минздрава России.

Ранее профессор Уральского федерального университета Владимир Русинов рассказал журналистам, что препарат эффективен против РНК-вирусов, к группе которых относится и возбудитель коронавирусной инфекции. В свою очередь директор Института органического синтеза им. Постовского УрО РАН Валерий Чарушин отметил в эфире "Россия 24", что крупная партия "Триазавирина" была передана в Китай.