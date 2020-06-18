Военные 20 и 24 июня пройдут торжественным маршем под окнами ветеранов в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Участники парада Победы в Екатеринбурге поздравят ветеранов Великой Отечественной войны после его проведения 24 июня, а также в день генеральной репетиции 20 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО) в четверг.

"Парадные расчеты ЦВО Екатеринбургского гарнизона отправятся к местам проживания ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы провести персональные парады под окнами их домов. Всего в рамках акции округа "Парад для каждого ветерана" будет поздравлено 18 фронтовиков, проживающих в уральской столице", - сообщили в пресс-службе.

Ранее командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что чествование ветеранов на территории ЦВО будет идти в течение всего 2020 года. С начала года военные поздравили уже более 2 тысяч ветеранов и тружеников тыла в городах Урала, Сибири и Поволжья.

На территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.