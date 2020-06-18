"Уральские авиалинии" возобновляют полеты в Красноярск из Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновляет полеты в Красноярск из Екатеринбурга со 2 июля. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово в четверг.

"В международном аэропорту Кольцово (входит в холдинг "Аэропорты регионов") возобновляются регулярные прямые рейсы в один из крупнейших городов Сибири. Со 2 июля полеты в Красноярск начнет выполнять базовый перевозчик Кольцово авиакомпания "Уральские авиалинии" на самолете Airbus A320 вместимостью 162 пассажира", - говорится в сообщении.

В пресс-службе авиаузла уточнили, что рейсы будут выполняться трижды в неделю - по понедельникам, четвергам и субботам. Общее время в пути составит 2 часа 50 минут.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Уральских авиалиний", полеты в Красноярск были приостановлены перевозчиком в прошлом году в связи с оптимизацией расписания.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, входит в холдинг "Аэропорты регионов". Пассажирам аэропорта доступны более 100 направлений полетов рейсами свыше 40 российских и международных авиакомпаний.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров на условиях операционного лизинга.