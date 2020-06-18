Отправившаяся в кругосветную экспедицию яхта "Челябинск" сломалась в Тихом океане

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Экипаж яхты "Челябинск", которая в декабре прошлого года отправилась в кругосветную экспедицию, ждет ремонта у берегов Новой Каледонии в Тихом океане. Об этом говорится в сообщении, распространенном Челябинским отделением Русского географического общества в четверг.

5 декабря 2019 года с острова Кипр стартовала экспедиция яхты "Челябинск" в честь 200-летия первой антарктической экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузена - М.П. Лазарева.

"22 мая, практически точно по графику, яхта "Челябинск" пришла на внешний рейд Нумеа, столицы Новой Каледонии. 28 мая яхта намеревалась, произведя мелкий ремонт и заправку, отправиться в океан, но обнаружилась неисправность двигателя. Кроме того, эпидемия коронавируса осложняет правила доступа на берег; усложнились правила получения островных виз. В результате до сегодняшнего дня яхта пребывает в Новой Каледонии, со дня на день ожидают прибытие запасных частей для двигателя", - говорится в сообщении.

Согласно информации на официальной странице экспедиции, экипаж состоит из пяти уроженцев Челябинской области. Во время вынужденного простоя члены экипажа проводят наблюдения за природой и за бытом населения Новой Каледонии.