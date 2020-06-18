Челябинская область выпустит облигации на 7 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Министерство финансов Челябинской области признало АО "Сбербанк КИБ" победителем конкурса на роль генерального агента по выпуску облигаций на 7 млрд рублей, с помощью которых планируется частично покрыть дефицит бюджета текущего года. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Минфине региона.

По данным Министерства финансов Челябинской области, доходы бюджета региона в 2020 году составят 181 млрд 720 млн рублей, расходы - 208 млрд 567,1 млн рублей. Дефицит - 26 млрд 847,1 млн рублей.

"Челябинская область готовится к выпуску облигаций на сумму 7 млрд рублей сроком на семь лет. Они станут основным инструментом покрытия дефицита областного бюджета в этом году. Генеральным агентом по размещению ценных бумаг по итогам отбора признано АО "Сбербанк КИБ", - сказали в министерстве, отметив, что заимствования были предусмотрены ранее, при формировании бюджета на этот год, в качестве источников покрытия его дефицита.

По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, в текущих экономических условиях облигации окажутся выгодным и удобным форматом заимствования. Сейчас ключевая ставка Банка России на уровне 5,5%, ожидается ее дальнейшее снижение.

Челябинская область - крупный промышленный центр. В регионе зарегистрировано свыше 90 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Ведущим в экономике является металлургический комплекс.

АО "Сбербанк КИБ" - корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России.