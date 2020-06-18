Неизвестные облили краской памятник Николаю II в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Полиция в Челябинской области возбудила уголовное дело о вандализме после того, как в городе Златоусте неизвестные облили краской установленный там в 2018 году памятник императору Николаю II. Информацию об этом ТАСС подтвердили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

"Информацию о происшествии с памятником [Николаю II] в Златоусте подтверждаем. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений"). Ведется поиск причастных лиц", - сказала собеседница агентства.

Николай II посетил Златоуст во время русско-японской войны 30 июня 1904 года, он произвел смотр войск, которые отправлялись на фронт. Памятник был установлен в 2018 году, представляет собой стоящий на постаменте бюст императора с нимбом над головой.