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Неизвестные облили краской памятник Николаю II в Челябинской области

Инцидент произошел в Златоусте, возбуждено уголовное дело

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Полиция в Челябинской области возбудила уголовное дело о вандализме после того, как в городе Златоусте неизвестные облили краской установленный там в 2018 году памятник императору Николаю II. Информацию об этом ТАСС подтвердили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

"Информацию о происшествии с памятником [Николаю II] в Златоусте подтверждаем. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений"). Ведется поиск причастных лиц", - сказала собеседница агентства.

Николай II посетил Златоуст во время русско-японской войны 30 июня 1904 года, он произвел смотр войск, которые отправлялись на фронт. Памятник был установлен в 2018 году, представляет собой стоящий на постаменте бюст императора с нимбом над головой.

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