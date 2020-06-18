Синоптики прогнозируют заморозки до минус пяти градусов в трех регионах Урала

ТАСС, 18 июня. Понижение температуры в ночные часы до отрицательных значений ожидается в Свердловской, Курганской и Тюменской областях, сообщили в региональных гидрометцентрах и пресс-службах МЧС по региону. Так, в Тюменской области 19 и 20 июня ночью похолодает до минус пяти градусов.

"По информации Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на юге Тюменской области в ночные часы 19 и 20 июня местами ожидаются опасные погодные явления - заморозки, температура ноль - минус пять градусов", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС по региону.

В Курганской области, сообщил региональный гидрометцентр, ночью 19-20 июня местами ожидаются заморозки до двух градусов ниже нуля. Заморозки 19 июня до минус двух градусов ожидаются и в Свердловской области, сообщили в Уральском гидрометценре.

Ранее в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщали, что с 8 по 12 июня в Свердловской и Курганской областях фиксировалась аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь и более градусов.