Экс-глава курганского ГУ МЧС Рожков стал фигурантом двух новых уголовных дел

ТАСС, 18 июня. Следователи возбудили два новых уголовных дела в отношении бывшего начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Олега Рожкова, связанных с мошенничеством и превышением должностных полномочий. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в четверг.

"На основании представленных УФСБ России по Курганской области материалов оперативно-разыскной деятельности <…> в отношении бывшего начальника ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения") и ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

По данным следствия, в сентябре 2019 года Рожков, желая избежать снижения денежного содержания из-за истечения срока временного исполнения служебных обязанностей начальника ГУ МЧС, обманным путем убедил бухгалтера "безосновательно начислять и осуществлять ему выплаты по ранее занимаемой должности". В 2018 году экс-глава регионального главка распорядился оплатить за счет подведомственного учреждения покупку мобильного телефона стоимостью 82 тыс. рублей.

Рожков был задержан и арестован 27 марта по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Позднее он стал фигурантом еще двух уголовных дел по ч. 3 ст. 160 ("Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения") и ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").