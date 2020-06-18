В Свердловской области создали онлайн-карту нарушений потребительской безопасности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Онлайн-карта, на которую жители региона смогут анонимно наносить места, где нарушается потребительская безопасность, начала работать в Свердловской области. Проектом заинтересовались и в других регионах России, сообщила на пресс-конференции депутат Госдумы, федеральный координатор партпроекта "Народный контроль" Анна Кувычко.

"Проект партии "Единая Россия" "Народный контроль" реализуется на всей территории РФ, но хочу отметить, что именно в Свердловской области уровень взаимодействия активистов проекта с жителями региона очень высокий. И разработанный в Екатеринбурге инструмент позволит выстраивать отношения между активистами, жителями, органами власти и с контрольными ведомствами. Как федеральный координатор проекта я уверена, что данное начинание будет взято на вооружение во всех уголках страны", - сказала Кувычко на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

На онлайн-карте жители региона смогут отметить точки, где продают алкоголь в ночное время, нелегально продают спирт и крепкий алкоголь, нарушают санитарные нормы, продают просроченную продукцию и так далее. По словам регионального координатор партпроекта "Народный контроль" в Свердловской области Дмитрия Чукреева, часто граждане не подают официальное заявление в правоохранительные органы из-за опасений, что их личные данные станут известны собственникам нелегального бизнеса.

"В нашем случае мы не требуем указывать свои паспортные данные, не требуется никакой авторизации. Информацию с сайта смогут использовать в своей оперативной работе сотрудники любых ведомств, она будет открытой", - добавил он.

Проект "Народный контроль" партии "Единая Россия" направлен на повышение уровня информированности граждан в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, а также на продвижение современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе в области продовольствия и медицины.