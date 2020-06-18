Персонал частных свердловских медорганизаций получит допвыплаты за борьбу с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Дополнительные выплаты за особые условия труда будут производиться борющимся с коронавирусом сотрудникам частных медицинских организаций в Свердловской области. Медикам выплатят до 40 тыс. рублей, сообщили в региональном оперштабе.

"[Губернатор Свердловской области] Евгений Куйвашев подписал указ о допвыплатах сотрудникам частных медорганизаций за работу с COVID-19. <…> Средства получат больницы и лаборатории, имеющие все необходимые мощности и, соответственно, госзаказ на проведение диагностики и лечение пациентов с COVID-19. Это "Новая больница", "Ситидок-Урал", Первая детская поликлиника, "РЖД-Медицина", "УГМК-Здоровье" и "ИНВИТРО-Урал", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что врачи стационаров будут получать до 40 тыс. рублей, средний и младший медперсонал стационаров - до 20 и 10 тыс. рублей соответственно. Размер выплат для врачей подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, составит 15 тыс. рублей, для среднего медперсонала таких подразделений - до 7,5 тыс. рублей, отметили в оперштабе региона.

Врачам лабораторных отделений, работающих с материалом, будет выплачено до 30 тыс. рублей. "Работникам, имеющим высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги и работающим с материалом, также до 30 тыс. рублей. Среднему и младшему медперсоналу лабораторий - до 15 и 7,5 тыс. рублей соответственно", - добавили в штабе.

Всего в Свердловской области зафиксировано 10 247 случаев новой коронавирусной инфекции, вылечились 4 853 человека, умерли 60 заразившихся. С 25 мая в Свердловской области фиксируется более 200 случаев заражения ежедневно. По словам замгубернатора Павла Крекова, область вышла на плато по коронавируса.