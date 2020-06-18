Работы по ликвидации разлитой нефти в Свердловской области завершены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Специалисты завершили работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Сосьвинском городском округе Свердловской области. Об этом ТАСС сообщил глава округа Геннадий Макаров.

По данным АО "Транснефть-Сибирь", 15 июня автоматизированной системой контроля параметров работы АО "Транснефть-Сибирь" было зафиксировано изменение внутритрубного давления на участке магистрального нефтепровода Сургут - Полоцк. В ходе обследования сотрудники предприятия обнаружили выход нефти, общий объем составил 8,6 кубометра.

"[Работы по ликвидации разлитой нефти] завершены, для этого [компанией] были привлечены дополнительные силы. Порыв на нефтепроводе был отремонтирован еще вчера. Они сейчас проводят плановые ремонтные работы на других участках [нефтепровода]", - ответил Макаров на вопрос о завершении работ по ликвидации разлитых нефтепродуктов.

По данным свердловской прокуратуры, в результате происшествия были загрязнены два гектара леса. В пресс-службе регионального следственного управления СК в качестве предварительной причины назвали порыв на трубопроводе.