Активность на рынке новостроек Екатеринбурга в мае выросла на 50% из-за ипотеки в 6,5%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Количество сделок на рынке первичной недвижимости в Екатеринбурге выросло на 50% в мае 2020 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года за счет появления льготной программы ипотечного кредитования под 6,5% годовых. При этом в апреле на фоне информации о пандемии число сделок значительно сократилось, сообщил ТАСС руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, член комиссии по аттестации аналитиков рынка недвижимости при Российской гильдии риелторов Михаил Хорьков.

"В Екатеринбурге [по сравнению с некоторыми другими городами] во время пандемии все-таки вся рыночная инфраструктура работала, поэтому снижение продажи недвижимости было заметным, но не критичным. В апреле продажи снизились примерно на четверть к апрелю 2019 года. А уже в мае на рынок вернулись покупатели, продажи снова выросли, отыграв падение предыдущего месяца. [Это произошло] на базе подешевевшей ипотеки", - сказал Хорьков, уточнив, что в мае 2019 года было совершено 1400 сделок на рынке новостроек, а в мае этого года на 50% больше - 2100 сделок.

Хорьков отметил, что в мае этого года сделки совершили те покупатели, которые не смогли этого сделать в апреле без льготной ипотеки. "Ипотека льготная вернула покупателей на рынок, но это, по сути, те семьи, которые взяли паузу в марте-апреле", - сказал специалист, уточнив, что в начале пандемии ситуация была сложной для покупки недвижимости. Так, апреле этого года было оформлено лишь 1500 сделок, а в апреле 2019 года - 2000.

На летние месяцы аналитик прогнозирует стабильную ситуацию на рынке недвижимости, "без каких-то заметных движений". Причем Хорьков уточнил, что "реальные последствия экономического кризиса мы увидим лишь во второй половине лета".