СК возбудил уголовное дело по факту пожара на нефтяном резервуаре в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания резервуара на территории ООО "Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение" в Ханты-Мансийском автономном округе, где два работника получили сильные ожоги. По версии следствия, неизвестные работники предприятия нарушили требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного объекта. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Следственным отделом по Нижневартовску следственного управления СК РФ по Югре по факту возгорания резервуара для нефтепродуктов, расположенного вблизи Нижневартовска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 9 по 12 июня 2020 года неустановленными лицами из числа работников "Нижневартовского нефтеперерабатывающего объединения" нарушены требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта - товарно-сырьевой установки стабилизации нефти цеха № 1. "В результате чего произошло возгорание нефтепродуктов в резервуаре № 9, рядом с которым находились двое работников - операторы технической установки. Они с ожогами доставлены в медицинское учреждение. <…> Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, полученные потерпевшими телесные повреждения, повлекли тяжкий вред здоровью," - сообщает ведомство.

Сообщение о пожаре в Нижневартовске поступило 12 июня в 17:31 (15:31 мск), нефтяной резервуар, находящийся на ремонте, горел на площади 400 кв. м. В результате пострадали два человека, оба госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной пожара мог стать удар молнии. МЧС предупреждало жителей о грозе и сильном ветре в тот день. В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре ТАСС сообщили, что, по одной из версий, причиной возгорания резервуара могла стать поломка перекачивающего нефтепродукты оборудования.