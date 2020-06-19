Компании в Югре будут уведомлять Роспотребнадзор о помещении вахтовиков на самоизоляцию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июня. /ТАСС/. Компании в Ханты-Мансийском автономном округе, привлекающие к работе вахтовиков, теперь будут обязаны уведомлять Роспотребнадзор о размещении таких сотрудников в буферную зону на две недели для самоизоляции. Соответствующие изменения внесла губернатор Югры Наталья Комарова в региональное постановление о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу окружной департамент общественных и внешних связей.

Всего в Югре зафиксировано 5 453 случая заражения коронавирусной инфекцией, 32 человека умерли, 2 663 выздоровели. В регионе по 23 июня действует режим самоизоляции граждан. В Югре на протяжении более недели ежесуточно выявляется более 150 новых больных COVID-19. Так, накануне выявили 243 заразившихся. Среди очагов - предприятия нефтегазовой сферы, где трудятся вахтовики.

"Прибывшие [на вахту] работники должны быть помещены в изоляцию в буферной зоне, изолированные помещения на 14 календарных дней. В соответствии с новым документом работодатель должен направить соответствующее уведомление в адрес регионального управления Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

По данным департамента, уведомление в Роспотребнадзор должно содержать, в частности, численность человек в буферной зоне, срок их размещения, информацию об их планируемом тестировании. Также сотрудники, прибывающие на вахту, должны будут предоставлять справку из больницы, подтверждающую отсутствие острой респираторной вирусной инфекции и контакта с заболевшими COVID-19. Она должна быть выдана не ранее чем за три дня до дня прибытия на вахту.