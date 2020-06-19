Фотографии фронтовиков провезут на броне военной техники во время парада в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны, провезут на броне техники военнослужащие парадного расчета механизированной колонны во парада Победы в Екатеринбурге. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

"Экипажи боевых машин установили фотографии своих родственников-фронтовиков на корпусах танков, артиллерийских установок, бронетранспортеров и автомобилей, участвующих в проезде парадной механизированной колонны по главной площади уральской столицы", - говорится в сообщении.

В ходе в парада Победы в Екатеринбурге по площади 1905 года проедет более 100 единиц современной и исторической военной техники ЦВО. В составе парадных групп впервые проедут самоходные артиллерийские установки "Малка", машины парка РХБ защиты ТДА-3, танки с газотурбинным двигателем Т-80 и модернизированные Т-72Б3М.

Историческая техника будет представлена бронеавтомобилями БА-64, бронетранспортером БТР-152 и мотоциклами МВ-650. Также в парадном строю пройдут образцы вооружения войск связи, противовоздушной обороны, РЭБ и радиотехнических войск.

На территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.