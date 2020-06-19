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В Свердловской области изъяли более 15 тонн контрафактного алкоголя в подпольном цехе

Кустарная производственная линия была установлена на территории нежилого здания в Заречном

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ РФ по Свердловской области пресекли деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя в городе Заречный. Изъято более 15 тонн спиртосодержащей жидкости, задержаны 13 работников, сообщили журналистам в пресс-службе управления в пятницу.

"Сотрудниками УФСБ во взаимодействии с МО МВД России "Заречный" пресечена деятельность цеха по розливу фальсифицированной алкогольной продукции, представляющего из себя кустарную производственную линию на территории нежилого здания в городе Заречный. В ходе оперативных мероприятий изъято более 15 тонн спиртосодержащей жидкости, в том числе 11 263 стеклянных бутылок с фальсифицирующими этикетками водочной и коньячной продукции марок: Hennessy, "Царская", "Хванчкара", "Казанская" и "Кенигсберг", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что задержаны 13 работников, которые оказались иностранными гражданами. "Результаты оперативно-разыскных мероприятий направлены в МО МВД России "Заречный" для проведения доследственной проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела", - добавили в ведомстве.

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