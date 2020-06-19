Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно совершать поездки по Ямалу

ТАСС, 19 июня. Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе, смогу бесплатно совершать поездки по межмуниципальным маршрутам до 28 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу.

"В связи с переносом празднования Дня Победы с сегодняшнего дня и по 28 июня включительно ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно совершать поездки по межмуниципальным маршрутам. Также бесплатно может проехать и один сопровождающий ветерана пассажир", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для оформления билета нужно иметь при себе документы, подтверждающие право льготного проезда.

"Хочется еще раз поздравить и поблагодарить ветеранов войны за их подвиг. Благодаря вашей самоотверженности на протяжении 75 лет мы живем под мирным небом, благоустраиваем наши города, воспитываем детей. Ветераны могут воспользоваться услугами авиакомпаний, совершать перелеты как самолетами, так и вертолетами, но только в пределах округа. Также бесплатный билет можно приобрести на все действующие пассажирские маршруты водного транспорта", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Натальи Сагун.