Безработица в Югре во время пандемии выросла почти в четыре раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июня. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа зафиксировали рост безработицы в регионе почти в четыре раза в апреле-мае 2020 года. Такой рост связан с пандемией коронавируса, считает губернатор Югры Наталья Комарова.

"Коронавирус уже повлиял на занятость. У нас в регионе в апреле-мае [2020 года] количество безработных увеличилось в 3,9 раза. Это достаточно заметно для нашего региона, несмотря на то, что у нас низкая база по безработице. Такое увеличение мы фиксируем как тревожное и нужное для того, чтобы принимать необходимые меры", - сказала Комарова в пятницу в ходе первой онлайн-сессии гостиной Третьего Евразийского женского форума.

По ее словам, стабилизация рынка труда - один из приоритетов восстановительного периода в Югре. "На это работает наш региональный план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики. И он, безусловно, синхронизирован с национальным планом действий", - сказала она, не приведя других подробностей.

Всего в Югре зафиксировано 5 712 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 32 человека умерли, 2 853 выздоровели. В регионе по 23 июня действует режим самоизоляции граждан. В Югре на протяжении более недели ежесуточно выявляется более 150 новых случаев коронавируса. Так, за последние сутки зафиксирован наибольший прирост - 259 заразившихся.