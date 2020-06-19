На Урале построили тракт водоподачи, который избавит Челябинск от риска дефицита воды

ТАСС, 19 июня. Федеральное агентство водных ресурсов завершило строительство тракта водоподачи из реки Уфы в реку Миасс, который избавит Челябинск от риска вододефицита. Тестовый пуск воды прошел в пятницу, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минприроды России.

По официальным данным, Челябинская область занимает последнее место среди регионов Уральского федерального округа по обеспеченности населения ресурсами речного стока: 2,342 тыс. кубометров в год на человека, что значительно ниже как среднероссийского показателя, так и показателя Уральского федерального округа.

"Тракт, строительство которого завершено, перебросит часть стока реки Уфы в реку Миасс, затем в Аргазинское водохранилище, которое, в свою очередь, пополняет Шершневское водохранилище - источник питьевого водоснабжения для Челябинской городской агломерации. Как подчеркнул руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов, выполненные работы защитят жителей Челябинска в периоды маловодья, обеспечат дополнительное питание водохранилища и надежное водоснабжение", - говорится в сообщении.

Работы шли по федеральной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах". В Кыштымском и Карабашском городских округах ФГВУ "Центррегионводхоз" проложило трубопровод длиной 20,2 км стоимостью 1,49 млн рублей.

Тракт будет введен в эксплуатацию до конца года.

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области с населением 1,192 млн человек.