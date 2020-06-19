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Пандемия коронавируса нового типа

Иммунитет к коронавирусу выявили у 6-7% жителей Свердловской области

С 25 мая в регионе ежедневно регистрируют более 200 случаев заражения коронавирусом
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© Петр Ковалев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Специалисты выявили иммунитет к новому коронавирусу у примерно 6-7% жителей Свердловской области. Об этом сообщил в пятницу в ходе брифинга заместитель губернатора региона Павел Креков.

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"У нас увеличилось обследование на антитела, оно позволяет выявить в том числе и само заболевание. Если признаки его выявляются, то человек отправляется на дополнительное обследование. Сегодня мы постепенно формируем понимание, какой процент населения жителей Свердловской области имеет иммунитет. <…> Это позволяет нам говорить о существовании пока где-то примерно 6-7% населения Свердловской области, которые иммунитет уже имеют", - сказал Креков.

С 25 мая в Свердловской области регистрируется более 200 новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. По данным на 19 июня, прирост новых случаев составил 254. Всего с начала пандемии зафиксирован 10 501 случай коронавируса.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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