Число самозанятых в Югре после введения нового налогового режима выросло в 7,6 раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июня. /ТАСС/. Количество самозанятых в Ханты-Мансийском автономном округе в 2020 году, после начала действия нового налогового режима, выросло с 978 до почти 7,5 тыс. Об этом сообщила в пятницу губернатор Югры Наталья Комарова в ходе первой онлайн-сессии гостиной Третьего Евразийского женского форума.

"По количеству самозанятых мы в текущем году фиксируем рост в 7,6 раза. Если на начало года имели дело с 978 самозанятыми гражданами, то теперь их почти 7,5 тысяч", - сказала Комарова.

Новый налоговый режим для самозанятых с 1 января 2020 года начал действовать в 19 субъектах России, в том числе в Югре. Налог предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. С 2019 года этот режим работал в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, где в качестве самозанятых зарегистрировались более 330 тыс. человек.

Введение пилотного режима для самозанятых, по мнению большинства участников рынка и представителей региональных властей, будет способствовать достижению целей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который предусматривает увеличение числа занятых в этой сфере до 25 млн человек и повышение доли такого предпринимательства в экономике страны до 32,5%.