Командующий ЦВО передал неврученные награды родственникам фронтовиков на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин передал документы на неврученные награды потомкам пяти участников Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы округа в пятницу.

"Я рад, что мне сегодня представилась такая возможность - вручить заслуженные награды потомкам победителей. Эти реликвии будут самыми священными и дорогими для семей, для всех поколений. Такие значимые награды подчеркивают важность того героизма, который совершил наш многонациональный народ в годы Великой Отечественной войны. Наш народ заплатил огромную цену за эту Победу", - сказал во время церемонии командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Торжественная церемония состоялась в Екатеринбурге в общественной приемной президента РФ с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Первой документы к награде получила Людмила Субботина, которая вышла на связь по видео из Татарстана, ей вручили удостоверения к ордену Красной Звезды и ордену Отечественной войны I степени отца и наградные документы к ним.

"Лейтенант Шлыков в октябре 1944 году огнем пулеметного взвода уничтожил станковый пулемет, два ручных пулемета и 12 немецких солдат, чем способствовал занятию важной высоты. За боевые заслуги и отличия, проявленные в боях, был награжден орденом Красной Звезды, но награда не была вручена. А в январе 1945 года лейтенант Шлыков своим взводом первым ворвался в город, в уличном бою уничтожил 45 немецких солдат и офицеров. При выходе к реке Неман истребил еще восемь и взял в плен пять немецких солдат, но погиб. За образцовое выполнение боевых заданий он посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени", - говорится в наградных документах.

Сын красноармейца Александра Ведерникова, названный в честь отца, получил документы к ордену Красной Звезды. Награда присвоена за проявленное мужество в 1942 году на Калининском фронте. Тогда Александр Ведерников старший в бою был тяжело ранен в ногу, автомат он привязал к здоровой ноге и на вторые сутки приполз к обороне своих войск. Такой пример бесстрашия вдохновил многих фронтовиков.

В пресс-службе добавили, что также документы к медали "За отвагу" отца Колупаева Семена Григорьевича получила Маргарита Рыжкова из Екатеринбурга. Как говорится в архивных документах, сержант Колупаев в январе 1943 года первый со своим отделением ворвался в оборону противника и в рукопашной схватке уничтожил пять фашистов, будучи раненым с поля боя не ушел до конца боя. "Приказом командира за проявленный героизм был представлен к медали "За отвагу", - резюмируется в наградном листе.