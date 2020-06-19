В Свердловской области разрешили работу косметологов и фитнес-центров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в регионе разрешается работа косметологов, визажистов, организаций, оказывающих массажные услуги и услуги соляриев, а также фитнес-центров в режиме индивидуальных тренировок. Документ глава региона опубликовал в своем официальном аккаунте в Instagram в пятницу.

Ранее в связи с распространением коронавируса губернатором было принято решение о приостановлении деятельности фитнес-центров, салонов красоты и соляриев.