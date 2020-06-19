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Пандемия коронавируса нового типа

В Свердловской области разрешили работу косметологов и фитнес-центров

Фитнес-центры смогут работать в режиме индивидуальных тренировок
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в регионе разрешается работа косметологов, визажистов, организаций, оказывающих массажные услуги и услуги соляриев, а также фитнес-центров в режиме индивидуальных тренировок. Документ глава региона опубликовал в своем официальном аккаунте в Instagram в пятницу.

Ранее в связи с распространением коронавируса губернатором было принято решение о приостановлении деятельности фитнес-центров, салонов красоты и соляриев.

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"После согласований со специалистами я принял решение разрешить работу косметологов, визажистов, организаций, оказывающих массажные услуги и услуги соляриев, а также фитнес-центров в режиме индивидуальных тренировок. Напоминаю, что при этом сохраняются требования социального дистанцирования и масочный режим", - написал Куйвашев.

Согласно тексту документа, указ вступает в силу со дня его официального опубликования - 19 июня.

По данным регионального оперативного штаба, в Свердловской области зафиксирован 10 501 случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего уральские врачи вылечили 5 060 пациентов, 64 человека умерли.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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