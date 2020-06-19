В Свердловской области разрешили работу косметологов и фитнес-центров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в регионе разрешается работа косметологов, визажистов, организаций, оказывающих массажные услуги и услуги соляриев, а также фитнес-центров в режиме индивидуальных тренировок. Документ глава региона опубликовал в своем официальном аккаунте в Instagram в пятницу.
Ранее в связи с распространением коронавируса губернатором было принято решение о приостановлении деятельности фитнес-центров, салонов красоты и соляриев.
"После согласований со специалистами я принял решение разрешить работу косметологов, визажистов, организаций, оказывающих массажные услуги и услуги соляриев, а также фитнес-центров в режиме индивидуальных тренировок. Напоминаю, что при этом сохраняются требования социального дистанцирования и масочный режим", - написал Куйвашев.
Согласно тексту документа, указ вступает в силу со дня его официального опубликования - 19 июня.
По данным регионального оперативного штаба, в Свердловской области зафиксирован 10 501 случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего уральские врачи вылечили 5 060 пациентов, 64 человека умерли.