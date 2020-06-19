В Свердловской области отменили ограничения на продажу алкогольной продукции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признал утратившими силу ограничения на продажу алкоголя с 10:00 до 19:00. Об этом говорится в указе, копию которого глава региона опубликовал в Instagram.

20 апреля Свердловская область первой в Уральском федеральном округе ограничила продажу алкогольной продукцию. Жители региона могли покупать его только с 10:00 до 19:00 местного времени.

В Свердловской области зафиксирован 10 501 случай заражения коронавирусной инфекции.