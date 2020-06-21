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В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля

В результате ДТП погиб один человек, еще четверо пострадали

ТАСС, 21 июня. Столкновение четырех автомобилей произошло в воскресенье на 43-м км автодороги Екатеринбург -Тюмень в Свердловской области. Один человек погиб, четверо пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"В Заречном (Свердловская область) произошло дорожно-транспортное происшествие в воскресенье, около 10 часов утра (08:00 мск), на 43-м км автодороги Екатеринбург -Тюмень. В результате ДТП водитель Renault Logan погиб, еще четыре человека пострадали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, водитель Renault Logan, ехавший в направлении Тюмени, во время обгона столкнулся с попутно движущимся автомобилем Ford, после чего его отбросило на встречные машины Opel и Lada.

Собеседник агентства отметил, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, движение для транспортных средств в районе 43-го км дороги Екатеринбург - Тюмень временно затруднено.

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