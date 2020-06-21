Устроивший ДТП в Челябинской области водитель грузовика отпущен под обязательство о явке

ТАСС, 21 июня. Катав-Ивановский городской суд в воскресенье по ходатайству следователя не стал арестовывать водителя грузовика, который на трассе М5 "Урал" в Челябинской области столкнулся с пятью автомобилями, из-за чего погибли два человека, еще четверо были ранены. Его отпустили под обязательство о явке, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Сегодня в судебном заседании следователь заявил ходатайство о прекращении производства по ходатайству о заключении водителя под стражу. Такое решение он мотивировал тем, что ранее в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. По материалу о заключении под стражу суд производство прекратил", - сказал собеседник агентства.

По данным областной ГИБДД, авария произошла 16 июня в Катав-Ивановском районе на трассе М5 "Урал" с участием двух грузовиков и четырех легковых автомобилей. В следственном отделе ОМВД России по Катав-Ивановскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц") УК РФ.

По данным прокуратуры, водитель грузового автомобиля Shaanxi ехал из города Сатки в город Катав-Ивановск. Предварительно установлено, что у грузовика отказали тормоза, после чего он столкнулся с попутными автомобилями Lada Granta, Audi Q7, Renault Sandero, ВАЗ-2114 и грузовиком Hino. В результате ДТП водитель Lada Granta и пассажир умерли на месте, еще четыре человека были ранены и госпитализированы. Водителя грузовика задержали.