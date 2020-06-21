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Руководителей компании в ХМАО подозревают в неуплате более 253 млн рублей налогов

По данным СК, они незаконно завышали суммы налоговых вычетов с 2014 по 2016 годы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех руководителей коммерческой компании в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), занимающейся продажей нефтепродуктов. Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму более 253 млн рублей, сообщается в воскресенье на сайте регионального следственного управления СК.

"Возбуждено уголовное дело в отношении трех руководителей одного из коммерческих предприятий. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 и п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с января 2014 года по декабрь 2016 года подозреваемые, занимая должность генерального директора частной компании, продающей нефтепродукты, для экономии оборотных средств незаконно завышали суммы налоговых вычетов при исчислении к уплате в бюджет налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам. "В результате действий каждого из подозреваемых общая недоимка предприятия по налогам составила почти 253,3 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела [данная сумма] полностью перечислена в бюджеты различных уровней", - сказано в сообщении.

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