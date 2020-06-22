На параде Победы в Екатеринбурге военнослужащие впервые пройдут с новыми АК-12

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Военнослужащие парадных расчетов соединений и воинских частей, участвующие в параде Победы в Екатеринбурге, впервые пройдут с новейшими автоматами Калашникова АК-12, сообщила в понедельник пресс-служба округа.

"Ознакомление с возможностями современного автомата проходило в процессе боевой учебы воинских подразделений, военнослужащие выполнили нормативы по огневой и тактико-специальной подготовке", - говорится в сообщении.

АК-12 - 5,45 мм - современное автоматическое оружие, разработанное концерном "Калашников". В отличие от предыдущих версий основного автоматического стрелкового вооружения российской армии - АК-74М и АКМ - АК-12 обладает увеличенными боевыми характеристиками. Повышена точность и кучность стрельбы. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.

На территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.