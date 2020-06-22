На Урале на выставке "Парадный расчет" покажут танки Парада Победы 1945 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Музейный комплекс УГМК в Верхней Пышме (Свердловская область) к 24 июня завершит подготовку экспозиции "Парадный расчет", где будут собраны танки и другая техника, участвовавшая в военных парадах, начиная с 1930-х годов. На выставке представят машины, проехавшие по Красной площади 24 июня 1945 года, сказал ТАСС замдиректора музея Станислав Рузаев в понедельник.

"Формирование коллекции началось больше 10 лет назад, возникла идея проведения торжественного шествия в День Победы по улицам Верхней Пышмы. В числе первых ходовых экспонатов - танк Т-34, "Катюша", пушки. Торжественное шествие стало ежегодной традицией, а количество техники, участвующей в нем, увеличивалось год от года: танки Т-70 и БТ-7, машины военного назначения, мотоциклы, артсистемы, - сказал Рузаев. - Несколько лет назад количество парадных машин приблизились к 50, возникла идея создать на их основе экспозицию, посвященную истории парадов. Так появился "Парадный расчет". Формирование выставки мы завершим к 24 июня и откроем после снятия ограничительных мер".

В пресс-службе музея ТАСС пояснили, что в "Парадном расчете" будет представлено более 50 экспонатов: "Все они являются ходовыми и самостоятельно заехали в выставочный центр. Мы хотим подчеркнуть, что вся представленная в "Парадном расчете" техника - по-своему живая, готовая по команде завестись и выйти на парад".

Экспозиция будет состоять из двух разделов. В первом представлены образцы техники, которая участвовала в ноябрьском параде 1941 года и довоенных парадах: грузовики, бронеавтомобили, танки Т-34-76, Т-35, КВ-1. Во втором разделе - техника, использовавшаяся в параде 24 июня. "Коллекция позволила нам отразить историю двух важнейших парадов войны - Парада победителей 24 июня 1945 года и легендарного парада 7 ноября 1941 года. Выставку дополняют фото- и кинохроника двух парадов -1941 и 1945 годов, - сказал ТАСС начальник отдела экспозиции музейного комплекса Анатолий Курлаев.

К памятной дате в музей завершит подготовку еще одного проекта - "Фотомемориал". "На фасаде "Парадного расчета" будут размещены два панно из фотографий ветеранов войны. Собрано более 2000 фотографий. По принципу мозаики мы составили изображения важнейших символов Победы - танка Т-34 и "Катюши", - сказали в пресс-службе. "Панно на стенах Парадного расчета, составленные из этих фотографий, - это попытка воссоздать историю войны в лицах, способ сохранить память о тех людях, которые завоевали Победу", - добавил директор Музейного комплекса Виктор Севостьянов.